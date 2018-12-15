Cevapsız sorular

Kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken diğer taraftan da kazanın meydana gelişine sebep olan ihmaller üzerine gidiliyor. İlk gün polisler kontrolör, makasçı ve hareket memurunu sorgulamak için gözaltına almış ve trenin karakutusu ‘SICAS’ incelemeye alınmıştı.

KARAKUTU VE İFADELER KARŞILAŞTIRILACAK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan memurların bir taraftan sorgusu yapılırken diğer taraftan da trenin karakutusu incelenecek. Karakutudan elde edilen telsiz konuşmaları, makinist kabinindeki konuşma trafiği ve trenin seyrindeki elektronik aksamdaki göstergelerin hepsi raporlanacak. Daha sonra gözaltına alınan memurların verdiği ifadeler ile karakutudan elde edilen bilgiler karşılaştırılacak.

İHMALLER ZİNCİRİ AYDINLATILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ihmaller zincirinin sebepleri üzerinde duruyor. Yetkililer soruşturmada, “Hızlı tren kılavuz treni görünce neden durmadı veya yavaşlamadı?”, “Kılavuz trenin zamanında yoldan çıkarılması veya neden geç kaldığı?”, “Sinyalizasyon ya da haberleşmede hata var mıydı?” veya “Hareket memuru yol boş olmadığı halde neden YHT’nin hareket etmesine izin verdi?” gibi sorulara yanıtarayacak.