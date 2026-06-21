Cezalar arttı makas azaldı

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ve artırılan denetimlerle kural ihlalleri ve ölümlü kazalarda düşüş yaşanırken, en sert gerileme makas atma ihlallerinde görüldü. İçişleri Bakanlığı’nın raporuna göre makas ihlalleri 47 bin 380’den 3 bin 306’ya düşerek yüzde 93 azaldı. Hız ihlalleri 3 milyon 965 binden 1 milyon 781 bine inerken yüzde 55 geriledi, ölümlü trafik kazaları ise 480’den 415’e düşerek yüzde 13,5 azaldı.
Trafikte sıkı denetim dönemi sonuç verdi. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından denetimler artarken, sürücülerin kural ihlalleri ve ölümlü kazalar belirgin şekilde azaldı. İçişleri Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu "Trafik Değerlendirme Raporu"na göre makas ihlalleri yüzde 93, hız ihlalleri yüzde 55 gerilerken, ölümlü trafik kazaları da yüzde 13,5 düştü. Rapora göre, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 27 Şubat-31 Mayıs döneminde ölümlü trafik kazası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 480'den 415'e düştü. Kaza yerindeki can kaybı ise yüzde 12,3'lük düşüşle 575'ten 504'e geriledi. Kanunda düzenleme yapılan ihlaller arasında en büyük düşüş makas atma ihlalinde yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 47 bin 380 sürücüye işlem yapılırken, bu sayı 3 bin 306'ya indi. Böylece makas ihlallerinde yüzde 93'lük azalma kaydedildi. Takograf ihlalleri yüzde 80,2, hız ihlalleri yüzde 55,1 ve "dur" ihtarına uymama ihlalleri ise yüzde 52,4 oranında geriledi.
HIZ İHLALLERİNDE SERT DÜŞÜŞ
Hız sınırını aşan sürücülere yönelik işlem sayısı 3 milyon 965 binden 1 milyon 781 bine düştü. Seyir halinde cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücü sayısı da yüzde 32,6 azalarak 390 bin 716'dan 263 bin 470'e geriledi. Ehliyetsiz araç kullanımı yüzde 33,7, ehliyeti geri alındığı halde direksiyon başına geçen sürücü sayısı ise yüzde 28,5 oranında azaldı.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINDA GERİLEME
Kırmızı ışık ihlali nedeniyle işlem yapılan sürücü sayısı yüzde 11,9 düşüşle 556 bin 971'den 490 bin 508'e indi. Alkollü araç kullanımı nedeniyle işlem yapılan sürücü sayısı yüzde 10,3, emniyet kemeri kullanmayan sürücülere yönelik işlemler ise yüzde 7,9 azaldı.
46 MİLYON DENETİM
Bakanlık verilerine göre, düzenleme sonrası dönemde denetlenen araç sayısı yüzde 5,9 artarak 43,5 milyondan 46,1 milyona yükseldi. Buna karşın işlem uygulanan araç sayısı yüzde 22,7 azalarak 6,5 milyondan 5 milyona geriledi. Veriler, yoğun denetimlerin sürücü davranışlarında olumlu değişim sağladığına işaret etti.
MOTOSİKLET KAZALARINDA DA OLUMLU TABLO
Motosiklet kaynaklı ölümlü trafik kazalarında da dikkat çekici düşüş yaşandı. Ölümlü motosiklet kazaları yüzde 20,1 azalırken, can kaybı yüzde 22,2 geriledi. Günlük ortalama motosiklet kaynaklı can kaybı ise 1,1'den 0,8'e düştü.