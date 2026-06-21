Cezalar arttı makas azaldı

Trafikte sıkı denetim dönemi sonuç verdi. Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin ardından denetimler artarken, sürücülerin kural ihlalleri ve ölümlü kazalar belirgin şekilde azaldı. İçişleri Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu "Trafik Değerlendirme Raporu"na göre makas ihlalleri yüzde 93, hız ihlalleri yüzde 55 gerilerken, ölümlü trafik kazaları da yüzde 13,5 düştü. Rapora göre, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 27 Şubat-31 Mayıs döneminde ölümlü trafik kazası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 azalarak 480'den 415'e düştü. Kaza yerindeki can kaybı ise yüzde 12,3'lük düşüşle 575'ten 504'e geriledi. Kanunda düzenleme yapılan ihlaller arasında en büyük düşüş makas atma ihlalinde yaşandı. Geçen yıl aynı dönemde 47 bin 380 sürücüye işlem yapılırken, bu sayı 3 bin 306'ya indi. Böylece makas ihlallerinde yüzde 93'lük azalma kaydedildi. Takograf ihlalleri yüzde 80,2, hız ihlalleri yüzde 55,1 ve "dur" ihtarına uymama ihlalleri ise yüzde 52,4 oranında geriledi.