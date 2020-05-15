CHP yine şov peşinde: Bir koliyi 8 kişi teslim ettiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtma kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sultanbeyli'deydi.
Flaşlar patladı
İhtiyaç sahibi bir aileye bir adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı.
Gamze İlgezdi ve ekibi, şova çevrilen yardımın fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Sultanbeyli'de örgütümüzle birlikte ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi sürecinin üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışma ile geleceğiz. pic.twitter.com/CceEqy7lOs
Sultanbeyli'de örgütümüzle birlikte ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Pandemi sürecinin üstesinden birlik, beraberlik ve dayanışma ile geleceğiz. pic.twitter.com/CceEqy7lOs— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) May 13, 2020
- CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yardımlarımızda bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" demiş, ancak yardım olarak gönderilen Halk Süt kutularının üzerine resmini bastırmıştı.