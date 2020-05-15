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Gündem CHP yine şov peşinde Bir koliyi 8 kişi teslim ettiler
POLİTİKA

CHP yine şov peşinde: Bir koliyi 8 kişi teslim ettiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım paketi ulaştırmak için sahaya inen CHP heyeti, yapılan yardımı gösteriye çevirdi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki 8 kişilik grubun sadece bir adet koli teslim edilirken bol bol fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlgezdi ve ekibi yardım kolisi dağıtırken bol bol fotoğraf çekti.
İlgezdi ve ekibi yardım kolisi dağıtırken bol bol fotoğraf çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtma kararı alan Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Sultanbeyli'deydi.

Flaşlar patladı

İhtiyaç sahibi bir aileye bir adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyetin koliyi verdiği anlarda flaşlar patladı.

Gamze İlgezdi ve ekibi, şova çevrilen yardımın fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

  • CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Yardımlarımızda bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" demiş, ancak yardım olarak gönderilen Halk Süt kutularının üzerine resmini bastırmıştı.
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