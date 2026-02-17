CHP’li başkana uyuşturucu sorgusu

Uyuşturucu soruşturmasında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı. Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi. Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.