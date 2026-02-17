Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
CHP’li başkana uyuşturucu sorgusu

CHP’li başkana uyuşturucu sorgusu

04:0017/02/2026, Salı
G: 17/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli
CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli

Uyuşturucu soruşturmasında CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturmada Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağırıldı. Denizli'nin 1 hafta içerisinde ifade vermek üzere başsavcılığa müracaat etmesi istendi. Denizli'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından ifadeye çağırıldığı öğrenildi.


#CHP
#Çeşme
#Lal Denizli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı