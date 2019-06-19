Gündem CHPli başkanın kardeşinden Hürriyet yazarına ağza alınmayacak küfürler
İSTANBUL

CHP'li Başkan Bülent Kerimoğlu'nun kardeşinden Hürriyet yazarına ağza alınmayacak küfürler

CHP'li başkanın kardeşinden Hürriyet yazarına ağza alınmayacak küfürler

15 Temmuz'da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi Murat Kerimoğlu, sosyal medya hesabından Yıldırım ile CHP'nin adayının moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya hakkında soru soran Hürriyet yazarı Tülay Demir Oktay'a ağza alınmayacak küfürler ederek teditler de bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Bülent Kerimoğlu - Mutlu Kerimoğlu -Tülay Demir Oktay
Ekrem İmamoğlu - Bülent Kerimoğlu - Mutlu Kerimoğlu -Tülay Demir Oktay

15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi ve CHP'nin adalet yürüyüşünün belgeselinin yapımcısı olan Mutlu Kerimoğlu, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde buluştuğu yayın sırasında “Küçükkaya’nın eşi şiddet görüp İsmail bey’den şikayette bulunmuş muydu yoksa ben mi karıştırıyorum veya yanlış hatırlıyorum?” şeklinde paylaşım yapan Hürriyet yazarı Tülay Oktay Demir’e WhatsApp’tan hakaretler yağdırdı.

Hürriyet yazarı Twitter hesabında yayınladığı açıklamada, program sırasında yaptığı bazı yorumlar nedeniyle Mutlu Kerimoğlu'nun tacizleri ile karşı karşıya kaldığını duyurdu.

  • Mutlu Kerimoğlu'nun kendisine gönderdiği hakaret mesajlarını kamuoyu ile paylaşan Oktay, "Bir kadına ve aileme ağıza alınmayacak sözler sarf eden şahıs; özgür düşüncem, Türkiye sevgim, şahsi fikirlerimi hiçe sayarak bana saldırdı, öncelikle bu çirkin saldırınızı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Tülay Demir Oktay, Mutlu Kerimoğlu'nun tehdit ve küfürlerini böyle ifşa etti.

Tülay Demir Oktay, Mutlu Kerimoğlu'nun tehdit ve küfürlerini böyle ifşa etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşinin özgür düşünceye tahammülsüzlüğünü gözler önüne seren Hürriyet yazarı Oktay şu ifadeleri kullandı;

"Çok üzgünüm, Twitter ve Whatsapp özel profilimde İBB Başkan adayları hakkında paylaştığım fikrim ve görüşlerimden dolayı Bakırköy Belediye Başkanının kardeşi Mutlu Kerimoğlu tarafından ailem ve şahsım küfür, hakaret, tehdit ve ırkçı tacizlere maruz kaldık.

Bir kadına ve aileme ağıza alınmayacak sözler sarf eden şahıs; özgür düşüncem, Türkiye sevgim, şahsi fikirlerimi hiçe sayarak bana saldırdı, öncelikle bu çirkin saldırınızı kınıyorum.

Demokrasi ve özgürlüğü bir daha düşünmenizi, bir insanla özellikle bir kadınla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini öğrenmenizi diliyor, bu yaklaşımı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

REKLAM

Bu yazışmayı neden paylaştım derseniz, kadına şiddeti ve düşünce özgürlüğüne yapılan çirkin saldırılara örnek olması içindir. Twitter profilimdeki paylaştığım tweet durmakta dileyen okuyabilir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacagımı beyan eder kamuoyu bilgisine sunarım."

Trabzondan bir acı haber daha

Trabzon'dan bir acı haber daha

Selde hayatını kaybeden sayısı 4'e yükseldi, 6 kişi aranıyor.
Yeşil sahadaFETÖ izleri

Yeşil sahada
FETÖ izleri

​Örgütün futbolcular ve hakemler üzerindeki etkisi sürüyor mu?
Kadın yazara ağza alınmayacak küfürler

Kadın yazara ağza alınmayacak küfürler
500 milyon dolarlık destek geliyor

500 milyon dolarlık destek geliyor

​Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan güzel haberi verdi.
Pazar günü oy kullanamayacaklar

Pazar günü oy kullanamayacaklar

​23 Haziran'da dikkat edilmesi gereken detay.
Roman gibi hayat

Roman gibi hayat

​Nurullah Genç: 'Yağmur'u yazana kadar üç ay duvarlarla konuştum.
Rapor açıklanacak

Rapor açıklanacak

Cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.
Vatandaşın<br>haberi yok!

Vatandaşın
haberi yok!

​Hesap kesim ücreti alınmadan işlem yapılabiliyor.
Yine soru çaldılar

Yine soru çaldılar

​Hep aynı taktik. Tam bir FETÖ yöntemi.
Sağanak<br>İstanbul'u kitledi

Sağanak
İstanbul'u kitledi

​Sabah bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
105 milyon<br>liraya satılık ada

105 milyon
liraya satılık ada

Adaya ​Çin ve Katarlı yatırımcılar ilgi gösteriyor.
Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım

​Trump, seçim kampanyasının startını verdi.
Selde 3 kişi öldü<br>7 kişi kayıp

Selde 3 kişi öldü
7 kişi kayıp

​Bakan Pakdemirli Araklı'daki bilançoyu açıkladı.
İçinden ilk görüntü

İçinden ilk görüntü

Rüya uçak 25 Haziran'da İstanbul'a iniş yapacak.
Bugün de<br> devam edecek

Bugün de
devam edecek

​Meteoroloji'den önemli sağanak yağış uyarısı.
Seçildiği gün katlettiler

Seçildiği gün katlettiler

​Mursi'nin kabinesinde bakan olarak görev yapan Abdulmaksut, Yeni Şafak'a konuştu.
Atamalar<br>yapboza döndü

Atamalar
yapboza döndü

​CHP, İYİ Parti ve HDP arasında koltuk kapma yarışı devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.