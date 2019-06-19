CHP'li başkanın kardeşinden Hürriyet yazarına ağza alınmayacak küfürler

15 Temmuz gecesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde saklandığı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi ve CHP'nin adalet yürüyüşünün belgeselinin yapımcısı olan Mutlu Kerimoğlu, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde buluştuğu yayın sırasında “Küçükkaya’nın eşi şiddet görüp İsmail bey’den şikayette bulunmuş muydu yoksa ben mi karıştırıyorum veya yanlış hatırlıyorum?” şeklinde paylaşım yapan Hürriyet yazarı Tülay Oktay Demir’e WhatsApp’tan hakaretler yağdırdı.

Hürriyet yazarı Twitter hesabında yayınladığı açıklamada, program sırasında yaptığı bazı yorumlar nedeniyle Mutlu Kerimoğlu'nun tacizleri ile karşı karşıya kaldığını duyurdu.

Mutlu Kerimoğlu'nun kendisine gönderdiği hakaret mesajlarını kamuoyu ile paylaşan Oktay, "Bir kadına ve aileme ağıza alınmayacak sözler sarf eden şahıs; özgür düşüncem, Türkiye sevgim, şahsi fikirlerimi hiçe sayarak bana saldırdı, öncelikle bu çirkin saldırınızı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Tülay Demir Oktay, Mutlu Kerimoğlu'nun tehdit ve küfürlerini böyle ifşa etti.

Tülay Demir Oktay, Mutlu Kerimoğlu'nun tehdit ve küfürlerini böyle ifşa etti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun kardeşinin özgür düşünceye tahammülsüzlüğünü gözler önüne seren Hürriyet yazarı Oktay şu ifadeleri kullandı;

"Çok üzgünüm, Twitter ve Whatsapp özel profilimde İBB Başkan adayları hakkında paylaştığım fikrim ve görüşlerimden dolayı Bakırköy Belediye Başkanının kardeşi Mutlu Kerimoğlu tarafından ailem ve şahsım küfür, hakaret, tehdit ve ırkçı tacizlere maruz kaldık.

Bir kadına ve aileme ağıza alınmayacak sözler sarf eden şahıs; özgür düşüncem, Türkiye sevgim, şahsi fikirlerimi hiçe sayarak bana saldırdı, öncelikle bu çirkin saldırınızı kınıyorum.

Demokrasi ve özgürlüğü bir daha düşünmenizi, bir insanla özellikle bir kadınla nasıl iletişim kurmanız gerektiğini öğrenmenizi diliyor, bu yaklaşımı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

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Bu yazışmayı neden paylaştım derseniz, kadına şiddeti ve düşünce özgürlüğüne yapılan çirkin saldırılara örnek olması içindir. Twitter profilimdeki paylaştığım tweet durmakta dileyen okuyabilir. Yasal haklarımı sonuna kadar kullanacagımı beyan eder kamuoyu bilgisine sunarım."