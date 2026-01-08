Yeni Şafak
CHP’li belediye başkan aday adayı Burak Ulamışlı'nın denizde cansız bedeni bulundu

CHP’li belediye başkan aday adayı Burak Ulamışlı'nın denizde cansız bedeni bulundu

Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şu an için cinayet şüphesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şu an için cinayet şüphesinin bulunmadığı öğrenildi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı’nın (45) cansız bedeni denizde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netlik kazanacak.

İzmir’in Urla ilçesinde, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı olan Burak Ulamışlı, denizde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Urla ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı olduğu öğrenilen Burak Ulamışlı’nın (45) cansız bedeni, deniz içerisinde fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ulamışlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan işlemlerin ardından Burak Ulamışlı’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, şu an için cinayet şüphesinin bulunmadığı olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.



#İzmir
#Urla
#Burak Ulamışlı
