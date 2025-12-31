CHP'li belediyelerin 'Noel' sevdası

CHP’li bazı belediyelerin yılbaşı döneminde düzenlediği Noel ve Christmas temalı etkinlikler, kültürel hassasiyetler ve belediyelerin öncelikleri üzerinden kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Üsküdar, Kuşadası, Eskişehir Odunpazarı ve Alanya’da hayata geçirilen uygulamalar, sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu.

ÜSKÜDAR’DA NOEL BABA

Üsküdar Belediyesi’nin yeni yıl kapsamında kurduğu pazar alanında Noel ve Christmas temalı süslemelerin kullanılması ile Noel Baba kostümlü kişilerin broşür dağıttığı yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu. Manevi kimliğiyle öne çıkan Üsküdar’da bu tür uygulamaların tercih edilmesi eleştirilirken, belediye tarafından yapılan açıklamada Noel Baba kostümü giyen kişinin belediye ile herhangi bir bağının bulunmadığı, Kadın Emeği Pazarı için broşür basılmadığı ve iddiaların provokatif olduğu savunuldu.

BORÇ UNUTULDU

Kuşadası Belediyesi de yılbaşı süslemeleri nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşti. Yol yapım işi nedeniyle yaklaşık 52 milyon liralık borçla icralık olduğu belirtilen belediyenin, çöp kamyonlarını yılbaşı temasıyla süslemesi ve bazı çalışanların Noel Baba kostümüyle görev yapması “önceliklerin sorgulanmasına” yol açtı.

YENİ YIL PAZARI KURULDU

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ise 27-31 Aralık tarihleri arasında Hicri Sezen Meydanı’nda düzenlediği “Yeni Yıl Pazarı” ile gündeme geldi. Belediyeden yapılan açıklamada etkinlik kapsamında konserler, sahne gösterileri, çocuklara yönelik aktiviteler ve alışveriş stantlarının yer aldığı belirtildi.

ALANYA’DA 15 YILDIR YAPILIYOR

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Noel Pazarı da tartışmaların bir diğer başlığı oldu. Belediye açıklamasında etkinliğin kültür, sanat, gastronomi ve sahne performanslarını bir araya getirdiği, binlerce kişinin katılım sağladığı bildirildi. Ancak Noel temalı süslemeler ve organizasyonların uzun yıllardır sürdürülmesi, bazı kesimler tarafından “Batı merkezli kültürel figürlerin kamusal alanda kalıcı hale getirilmesi” şeklinde yorumlandı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, söz konusu etkinliklerin Türk örf ve adetleriyle uyuşmadığını savunarak, belediyelerin asli hizmetler yerine vitrin organizasyonlarına ağırlık verdiğini dile getirdi.











