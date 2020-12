Cinayet sanığının avukatından 'Kadir Şeker'li savunma: Konya'da cinayet işleyen Kadir Şeker'den 20 kat daha masumdur

Restoran sahibi Yakup İskender (47) ile komşu restoranın çalışanları Ziya Selçuk (45), M.K., A.K., O.K. ve K.B. arasında, iki kadın müşteriye laf atıldığı iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selçuk ve 4 arkadaşı, Yakup İskender'i dövmeye başladı. Grubun elinden kurtulan Yakup İskender, hızla girdiği restoranından bıçak alıp, çıktı. İskender, Ziya Selçuk'u bıçaklayıp, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Ziya Selçuk, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Polis, kaçan Yakup İskender'i Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Yaralı olduğu görülen Yakup İskender'in götürüldüğü özel hastanede kaburga kemiği ile sol göğüs kemiğinde kırık oluştuğu, sol işaret parmağında kesik bulunduğu belirlendi. Tedavisinin ardından gözaltına alınarak Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Yakup İ., "Bana saldırdığı için kendimi savundum" dedi. Yakup İskender 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, kavgaya karışan 4 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

REKLAM

GÜNDEM Bugüne kadar yapılmış en titiz soruşturma: Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi

'2 KADINI KORUMAK ADINA BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRDİM'

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yakup İskender, müşterisi olan 2 kadını korumak adına bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İskender, ifadesinde şöyle konuştu:

“Olay gecesi daha önceden iş yerime geldikleri için tanıdığım Z.D. ve N. isimli kızlar, iş yerime geldi. Ben o sırada iş yerini kapatmaya hazırlanıyordum ve kepengi yarıya kadar indirmiştim. Kızların isteğini yerine getirdim ve onlara yemek hazırlarken, A.K., O.K. ve K.B. yarım kepengin önüne dizilmiş şekilde kapıya geldi. Bana, 'Dayı bizi de doyur bakalım' diye el hareketleri yaptılar. Hatta 'Kokoreç mi yiyelim, köfte mi yiyelim' şeklinde değişik argoya kaçan el hareketleri yapıyorlardı. Bakışlarının da bir tuhaf olduğunu hissettim. Kendilerini uzaklaştırmak için 'Ekmek kalmadı, malzemem bitti. Şu anda size yapabileceğim yemek yok' dedim. O sırada A.K. kepenkten içeri girerek, 'Biz yemek isteyeceğiz. Sen de vermeyeceksin, seninle görüşeceğiz' dedi. Sonra gittiler. Onlar gittikten sonra kızlar bana, 'Dayı, bu şahıslar biraz önce bize asıldı, laf attılar, takip ettiler' dedi. Onlara 'İsterseniz kepengi tamamen indireyim, siz rahatça yemeğinizi yiyin' dedim. Sonrasında kepengi kumandayla indirdim. Kokoreci hazırlarken dışardan kepenge vurma sesleri geldi. Kimin vurduğunu görmedim ama sonrasında kendi iş yerinin önünde alkol alan O.K.'ye, kepenge vuranın kendileri olup olmadığını sordum. Bana, 'Senin kepengin ile ne işimiz olur. Sen işine bak. Görüşeceğiz' dedi. Sonrasında iş yerime girdim ve tedirgin olan kızlar gitmek istediklerini söyledi. Ben de onlara, 'İstediğiniz yere bırakabilirim. Taksiyle de gönderebilirim. Korkmayın' dedim. Ardından kızlara diğer caddeye kadar eşlik ettim."

GÜNDEM Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

'AMACIM KENDİMİ SAVUNMAKTI'

İş yerine geldiğinde bu kişilerin alkol almaya devam ettiğine dikkati çeken Yakup İskender, “Yanlarına giderek konunun uzamaması için konuşmak istedim. Ancak M.K. bana ağır küfürler etti. O.K. ağzını kapattı. Bu sırada, Ziya Selçuk bir anda anlamadığım bir şekilde yerinden kalktı ve bana yumruk attı. O an ortalık karıştı. Her yerden bana yumruk gelmeye başladı. Kafamı kaldırıp önümü göremiyordum. İşin içinde inanılmaz dayak ve linç vardı. Öleceğimi düşündüm. Sonra dükkanımın önüne kaçtım. Orası biraz daha aydınlıktı. Her tarafım kan içerisindeydi. Bana yine saldırdılar, ben de elimdeki bıçağı savurdum. Amacım kendimi savunmaktı" diye konuştu.

REKLAM

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

GÜNDEM Kadir Şeker’in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi: Oğlum uyuşturucu satışına izin vermediği için öldürüldü

'KADİR ŞEKER'DEN EN AZ 20 KAT MASUMDUR'

Yakup İskender'in avukatı Halil İbrahim Cihandemir, müvekkilinin Kadir Şeker gibi kadın korumak isterken olayın meydana geldiğini öne sürdü. Cihandemir, “Birkaç ay önce Konya'da Kadir Şeker vakası oldu. Benim müvekkilim Yakup İskender, Kadir Şeker'den en az 10 kat, 20 kat masumdur. Olay 'yan baktın' pozisyonuna dönüştürüldü. Biz kamuoyunun gerçekleri bilmesini istediğimiz için bu açıklamayı zorunlu görüyoruz" dedi.

Müvekkilinin, Kaleiçi gibi turist yoğunluğunun olduğu, genç kadınların rahat bir şekilde gezip tozabildiği bir mevkide küçük bir işletmesi bulunduğunu hatırlatan Avukat Cihandemir, “Olayda adı geçen iki genç kızımız saat 03.30 sıralarında eğlence dönüşü, daha önceden tanıdıkları Yakup İskender'in yanına bir şeyler atıştırmaya gider. Yakup İskender'in yan taraftaki komşuları içki masasındadır ve bu 5-6 kişi olay öncesinde kızlara laf atmıştır. Masum iki genç kızı taciz etmişlerdir. Kızlar o kadar çok rahatsız olur ki müvekkilimin iş yerinin önündeki masadan kalkıp, içeriye girerler. Kepenk de o sırada yarıya kadar inmiştir. Yan komşudan 5-6 kişilik bir grup, müvekkilimin iş yerinin kepengine vurarak tacizlerini sürdürmüşlerdir. Üstelik bu kişiler her gün yüz yüze baktıkları esnaf komşuları" diye konuştu.

REKLAM

GÜNDEM Kadir Şeker dördüncü kez hakim karşısında olacak: Kararın açıklanması bekleniyor

'EN BÜYÜK HATASI İKİ GENÇ KIZI SAVUNMAK İSTEMESİ'

Müvekkilinin güvenli bir bölgeye gidene kadar kızlara refakat ettiğini de aktaran Halil İbrahim Cihangir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kızların kurtulmasını sağlayan müvekkilime büyük bir hışımla gelinmiştir. Maktul boksördür. Müvekkilim, gözlerinde kırık olacak şekilde darp edilmiştir. Bu darpla ilgili davamız asliye ceza mahkemesinde açılmıştır. Maktul kendisini engellemek isteyen arkadaşına da kafa vurup yere düşürmüştür. O hışımla tekrar Yakup İskender'e saldırmıştır. Müvekkilim bu sırada kendisini savunmak için üzerindeki bıçağı kullanmıştır. Burada genç kızlarımızın müvekkilime sığınması olayı vardır. Yardım istemişlerdir. Kadir Şeker olayında ise kadın yardım istemiştir. Müvekkilim, yaklaşık 10 aydır tutukludur. Yakup İskender'in en büyük hatası, iki genç kızı savunmak istemesidir. Bu kızlar şu an sağsa müvekkilim sayesindedir. Yakup İskender'in her sorumlu vatandaşın davranacağı biçimde davrandığını düşünmekteyiz. Bu kadar uzun süre tutuklu kalmasına rağmen, kendisi ile yaptığım şahsi görüşmede bana 'Kızlar kurtuldu, gerisi önemli değil' demektedir. Yakup İskender'in ailesi korku nedeniyle Antalya'yı terk etmiştir. İş yeri kapatılmıştır. Müvekkilim iki genç kızı kurtarmak adına, eşinden, çocuklarından ve iş yerinden olmuştur. Tahrik hükümlerinin en üst boyuttan uygulanmasını istiyoruz."

Cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde cinayet sanığı Yakup İskender'e saldırı anı ve maktul Ziya Selçuk'un yere düştüğü an görülüyor.