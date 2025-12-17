Yeni Şafak
'Çirkinler' silahlı suç örgütüne operasyon: Yedi şüpheli tutuklandı

00:1317/12/2025, Çarşamba
Yapılan aramalarda, uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ele geçirildi.
İstanbul'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara yönelik 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan yedi şüpheli sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Çirkinler" örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütüyle iltisaklı şahıslara yönelik 12 Aralık'ta Başakşehir'de operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, uzi marka otomatik silah, 5 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 70 fişek ve 10 gram kokain ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 7 şüphelinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelilerin "çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.



