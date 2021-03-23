Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde Almanya Başbakanı Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde diyaloğun ön plana çıkarılmasının olumlu yansımalarını birlikte gördüklerini, bu atmosferin oluşmasında Merkel'in katkısının önemli rol oynadığına inandığını belirtti.

"Yunanistan'ı teşvik edin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de diyaloğun verimli şekilde sürdürülmesi için Yunanistan'ın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

"Birçok konuda müzakare" işareti

Erdoğan görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise,"18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi çalışmalarının vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması gibi unsurları da ele alarak bütüncül şekilde yapılması gerektiğine işaret ettim." dedi.

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