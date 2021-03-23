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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Draghi'ye tebriklerini iletti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Draghi ile telefonda görüştü
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İtalya Başbakanlığına seçilmesi dolayısıyla Mario Draghi’ye tebriklerini iletti. İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin, ortak coğrafyanın istikrar ve refahına katkı sağlayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirvesi’ni salgın şartlarının elverdiği en yakın zamanda gerçekleştirmek istediklerini ifade etti.

İtalya’nın Türkiye’ye güçlü desteğini sürdüreceğine inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması hedefine bağlı olduklarını, bu maksatla özellikle savunma sanayiinde yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini dile getirdi. AB’ye tam üyeliğin Türkiye’nin stratejik hedefi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın Türkiye’ye güçlü desteğini sürdüreceğine inandığını ifade etti.

İtalya ve Türkiye’nin göç krizinde maalesef yalnız bırakıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar konusunda adil sorumluluk ve yük paylaşımına ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beşinci yılını dolduran 18 Mart Mutabakatı’nın da bu kapsamda güncellenmesi gerektiğini, bunun Türkiye-AB ilişkilerinde oluşturulmaya çalışılan olumlu gündemin temelini teşkil ettiğini belirterek, bu çalışmanın vize serbestisi, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve müzakere faslı açılması dahil bütüncül bir yaklaşımla yapılmasının zaruri olduğuna işaret etti. Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ve iş birliğinden yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs’ta egemen eşit iki devlet arasında iş birliği ilişkisi tesis edilmesini desteklediklerini söyledi.

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