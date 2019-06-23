Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı. Erdoğan burada bir açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
İstanbul gibi büyükşehirde böyle bir seçimin yapılması YSK kararıyla yenilenmesine gidildi.
İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum.
İstanbullular en isabetli kararı verecektir.
İstanbul dışında olanları buraya taşımak ve buradan tekrar memleketlerine gönderilmesi noktasında büyük çalışma gerçekleştirdik. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim.