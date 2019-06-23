Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
POLİTİKA

​Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı. Burada açıklama yapan Erdoğan "İstanbullular en isabetli kararı verecektir" diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı. Erdoğan burada bir açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İstanbul gibi büyükşehirde böyle bir seçimin yapılması YSK kararıyla yenilenmesine gidildi.

İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum.

İstanbullular en isabetli kararı verecektir.

İstanbul dışında olanları buraya taşımak ve buradan tekrar memleketlerine gönderilmesi noktasında büyük çalışma gerçekleştirdik. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması
OYNAT 03:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak üzere Üsküdar'daki okula geldi. Başkan Erdoğan: 'İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir. Katılımın yüksek olması bekleniyor. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim' açıklamasında bulundu.


Binali Yıldırım oyunu kullandı
GÜNDEM
Binali Yıldırım oyunu kullandı

İstanbul’da vatandaşlar sandık başında
FOTOĞRAF 12
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.
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Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek.
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Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.
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31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılıyor.
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Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor.
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İstanbul'un 39 ilçesinde, 62'si cezaevi, 156'sı seyyar olmak üzere toplamda 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 kişi oy kullanacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde seyyar sandıklar oluşturuldu.
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İstanbullular saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.
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Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.
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Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.
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İstanbul’da vatandaşlar sandık başında
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İstanbul’da vatandaşlar sandık başında
İstanbul’da vatandaşlar sandık başında
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için saat 08.00'den itibaren oy verme işlemi başladı.


Oy verme işlemi başladı
SEÇİM
Oy verme işlemi başladı


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İstanbullu en isabetli kararı verecektir

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