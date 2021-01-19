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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform çalışmaları sunma aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti’nin Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük il kongrelerinde açıklamalarda bulundu. Ekonomi ve hukuk başta olmak üzere birçok alanda yürütülen reform çalışmalarında değinen Erdoğan, "Türkiye'yi daha da ileriye götürecek reform gündemimizi belirledik. Reformları kamuoyuna sunma aşamasına geldik" dedi. CHP içindeki taciz ve tecavüz vakalarına da değinen Erdoğan, "Kendi partileri içindeki tacizlerin hesabını veremeyenlerin, bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere Vahdettin Köşkü'nden bağlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrelere Vahdettin Köşkü'nden bağlanıyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti 7. Olağan Düzce, Çorum, Amasya, Bartın ve Karabük İl Kongreleri'nde açıklamalarda bulundu.

Reform çalışmaları yakında açıklanacak

Ekonomi ve hukuk başta olmak üzere birçok alanda yürütülen reform çalışmalarında gelinen son duruma değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi daha da ileriye götürecek reform adımlarımızı oluşturmaya başladık. Reform gündemimizi belirledik. Reformları kamuoyuna sunma aşamasına geldik" dedi.

"Tacizlerin hesabını vermeyenler bu ülkeyi yönetemez"

CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarını ve CHP yönetiminin sessizliğini bir kez daha hatırlatan Erdoğan, "Eski Türkiye kalıntısı polemiklerle siyaset yapıyormuş gibi vakit öldürüyorlar. Kendi partileri içindeki tacizlerin hesabını veremeyenlerin, bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten bu ülkeye hayır gelmez" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"AK Parti'nin yolu milletin yolu, davası milletin davasıdır. Ne kibre ne nefsi arzulara asla kapılmadan hakka ve halka hizmet yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye'yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Cumhur İttifakı ile birlikte daha da ileriye gideceğiz. Daha iyi projelere imza atacağız.

Karşımıza çıkan engelleri unutmadık unutmayacağız. AK Parti'nin ülkeyi yönetmesini engellemek için sergilenen ahlaksızları, yapılanları unutmadık. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için giriştiği saldırıları da bunların borazanlığı yapanları da hep hatırlayacağız.

"Türkiye dengeleri değiştirecek konuma ulaştı"

Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada dengeleri değiştirecek bir konuma ulaşmıştır. Her projemizi engellemeye çalışanlara bakmayın. Her yatırımdan onlar da istifade ediyor. Milletimiz 'istemezükçülerin' gerçek yüzünü gördüğü için 18 yıldır hiçbirine rağbet etmiyor."

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