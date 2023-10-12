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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi: Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatası takdim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatasının takdim edildiği ana ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah." ifadelerini kullandı.

Semih Bozkuş
19:42 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.

AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.

Ankara'da 7 Ekim Cumartesi günü yapılan AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden genel başkanlığa seçildi.

Seçimde delegelerin oylarının tamamını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatası takdim edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mazbatasının takdim edildiği ana ilişkin fotoğrafa yer verdi.

Kandemir paylaşımında şunları kaydetti:

"7 Ekim Cumartesi günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, delegelerimizin oylarının tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen, AK Partimizin kurucu mimarı, Büyük Türkiye vizyonunun taşıyıcısı, arkasından yol yürümekten onur duyduğumuz, liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mazbatasını takdim ettik. Liderimizin öncülüğünde daha nice başarılara inşallah."




#Mazbata
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti Genel Başkanlığı
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