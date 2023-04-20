Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının kabrine bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı'nda yapılacak açılış programı öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklara hediyeler dağıttı.
Eski CIA danışmanı Henri Barkey, Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. 7’li Masa'ya tavsiyelerde bulunduğu yazısında “Beyaz Saray, Erdoğan seçimi kazandıktan sonra, onu dizginlemek için hazırlanmalı” ifadelerini kullanan Barkey, Türk ordusunu işgalcilikle itham etti. CIA ajanı Barkey, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale etmemesi yönünde küstah tehditler de savurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler ve bölgedeki çalışmalarıyla dikkati çeken gönüllülerle Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Erdoğan, "Yürekten inanıyorum ki; tanımadığı insanların derdine şifa olmaya çalışan insanlar oldukça aşamayacağımız engel yoktur." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş kira artışına karşı yasal düzenleme mesajının ardından gözler 8 milyon kiracıyı korumaya alacak adımlara çevrildi. Kira artışlarına üst tavan sınırının devam etmesi, 5 yılı dolan kiracıdan rayiç bedel isteme süresinin uzatılması masadaki seçenekler arasında bulunuyor. Ev kiralarında sınıflandırma ve puanlama sistemi de gündemde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filyos'ta Karadeniz doğalgazının devreye alınması törenine katılacak, vatandaşlara büyük bir müjde verecek. Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazı karaya çıkarması ülkemizde heyecan yaratırken, dünyanın da gözlerini buraya çevirmesine neden oldu. ABD medyası Karadeniz'de keşfedilen en büyük doğalgaz kaynağı olduğunu vurgularken, İngiliz medyası ise 'Türkiye'nin en iddialı enerji üretim projesi' olarak tanımladı. Arap medyası da Türk enerji sektörünün gelişmesine ve ekonominin büyümesine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde enkazların büyük bir bölümünün kalktığını kaydederek, 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecinin başladığını, enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutların daha da güçlendiğini söyledi. Erdoğan, "Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.