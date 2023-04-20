|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının kabrine bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Üsküdar’daki Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunan anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

13:41 . 20/04/2023 Perşembe
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anne ve babasının mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı arifesinde Topkapı Sarayı'nda yapılacak açılış programı öncesi Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileleriyle mezarlığa gelen çocuklara hediyeler dağıttı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Yaraları asrın dayanışmasıyla sarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Yaraları asrın dayanışmasıyla sarıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde enkazların büyük bir bölümünün kalktığını kaydederek, 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecinin başladığını, enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutların daha da güçlendiğini söyledi. Erdoğan, "Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Ramazan bayramı
#Karacaahmet Mezarlığı
12 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.