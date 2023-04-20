Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anne ve babasının kabrine bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde enkazların büyük bir bölümünün kalktığını kaydederek, 100 bini aşkın deprem konutu ve köy evinin inşa sürecinin başladığını, enkazlar kalkıp yerini yeni inşaatlar aldıkça deprem bölgesinde umutların daha da güçlendiğini söyledi. Erdoğan, "Gençlerimiz başta olmak üzere 85 milyonun tüm fertlerinden bu kutlu ve zorlu mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Sadece son birkaç ayda yaşananlar ışığında milletimizin doğruya doğru diyerek yine en isabetli kararı vereceğinden şüphe etmiyoruz. Milletimizin tavrının bir kez daha hamaset yerine icraat, laf yerine eser, istismar yerine hizmet siyasetinden yana olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.