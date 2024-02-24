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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı: Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti. Erdoğan yaptığı paylaşımda "Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun" ifadelerini kullandı.

20:37 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:12 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berat Gecesi nedeniyle paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berat Gecesi nedeniyle paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Berat Kandili
#Kandil
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