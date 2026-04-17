Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Turgut Özal için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 33'üncü yılına ilişkin anma mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan, ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
