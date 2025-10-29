Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları: Cumhuriyet Kupası etabının startı İstanbul’dan verildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ve İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen yarışlar, Cumhuriyet’in 102. yılına özel anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.





Samsun, Kıbrıs ve Çanakkale etaplarının ardından final etabı olan İstanbul’da, 70 tekne ve 700’ü aşkın sporcu yelken açtı. İlk gün, Dolmabahçe önlerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenlenen saygı duruşuyla başlayan yarışlar, Boğaz’ın eşsiz manzarasında görsel bir şölen sundu. Boğaz’ın iki yakasında süzülen yelkenliler, şehrin tarihi silüeti ve denizin mavisiyle büyüleyici bir manzara oluşturdu. Sporcular ise 3saatten daha uzun süren yarışlarda rüzgar ve zorlu parkura karşı stratejinin belirleyici olduğu bir mücadele verdi. İstanbul halkı da Boğaz sahil şeridinde yelkenlerin Cumhuriyet coşkusuyla buluştuğu bu büyük şölene tanıklık etmenin keyfini yaşadı.





1–2 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan şamandıra ve coğrafi parkur yarışlarında da ekipler hız, dayanıklılık ve takım uyumunun ön planda olduğu yarışlarda dereceye girmek için kıyasıya yarışacak.





Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları’nın Samsun, Kıbrıs, Çanakkale ve İstanbul etaplarının sonunda toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası’na hak kazanacak. İstanbul etabı 2 Kasım’da Fişekhane’de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.





İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, “Cumhuriyetimizin 102. yılını denizde, yelkenlerle selamlamak bizim için büyük bir onur. Bu organizasyonun en büyük amaçlarından biri, gençlerimizi yelken sporuna teşvik etmek ve onları denizle buluşturmak. Cumhuriyet gençlerinin, disiplinli, dayanıklı ve takım ruhuyla hareket eden bireyler olarak yetişmesi için yelken sporu çok kıymetli bir araçtır. Bu yarışlar, gençlere ilham verecek, denizin gücünü ve özgürlüğünü hissettirecektir.” dedi.











