Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Denizli'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Denizli'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

14:464/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Denizli'de trafik kazası
Denizli'de trafik kazası

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Fuat Akman (53) yönetimindeki 20 R 4382 plakalı otomobil, Aliveren mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 07 BYD 512 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Akman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.




#Acıpayam
#KAZA
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı