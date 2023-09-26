Deprem konutları yükseliyor: Adıyaman'da 650 evin telim tarihi belli oldu

Adıyaman
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte kalıcı deprem konutlarının inşası sürüyor.
Kente kalıcı konut ve köy evleri olmak üzere 57 bin 391 evin yapılması hedefleniyor.
Bu kapsamda kent merkezindeki Örenli bölgesinde 3 bin 34, İndere'de ise 16 bin 433 konutun inşası sürüyor. Konutlar zemin artı 4 kat şeklinde inşa ediliyor.
Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı konutların inşa çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.
Kentte kırsal ve şehir merkezlerindeki toplu konutlar olarak toplamda 37 bin 924 konutun ihalesinin yapıldığını belirten Varol, şunları kaydetti: