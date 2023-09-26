Deprem konutları yükseliyor: Adıyaman'da 650 evin telim tarihi belli oldu

"Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle şehir merkezimizde İndere bölgesinde 16 bin 433 konutun inşaatı, yine Örenli dediğimiz bölgede de 159 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun inşaatı son hız devam ediyor. İnşallah ilk teslimi yapacağımız bölge, Örenli bölgesi olacak. Ekim ayı sonu, kasım ayı başı gibi 650 civarı konutun teslimini yapmayı planlıyoruz"