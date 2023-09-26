|
Gündem

Deprem konutları yükseliyor: Adıyaman'da 650 evin telim tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli sarsıcı depremlerden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar hızla yükseliyor. Adıyaman'da 650 kalıcı deprem konutunun 1-1,5 ay içinde teslim edilmesi öngörülüyor.

13:30 . 26/09/2023 Salı
AA
Adıyaman

Adıyaman

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen kentte kalıcı deprem konutlarının inşası sürüyor.


Kente kalıcı konut ve köy evleri olmak üzere 57 bin 391 evin yapılması hedefleniyor.


Bu kapsamda kent merkezindeki Örenli bölgesinde 3 bin 34, İndere'de ise 16 bin 433 konutun inşası sürüyor. Konutlar zemin artı 4 kat şeklinde inşa ediliyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kalıcı konutların inşa çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.


Kentte kırsal ve şehir merkezlerindeki toplu konutlar olarak toplamda 37 bin 924 konutun ihalesinin yapıldığını belirten Varol, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Özellikle şehir merkezimizde İndere bölgesinde 16 bin 433 konutun inşaatı, yine Örenli dediğimiz bölgede de 159 bloktan oluşan 3 bin 34 konutun inşaatı son hız devam ediyor. İnşallah ilk teslimi yapacağımız bölge, Örenli bölgesi olacak. Ekim ayı sonu, kasım ayı başı gibi 650 civarı konutun teslimini yapmayı planlıyoruz"


#Adıyaman
#deprem
#konut
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?