Malatya Gelinciktepe'deki 726 kalıcı konut aralık ayında teslim edilecek

Malatya/Battalgazi
Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gelinciktepe'deki deprem konutlarının inşaat çalışmalarında sona gelindi.
Kısa süre içinde teslim olacak evleri inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, depremden yara alan Malatyalıları yeni ve güvenli yuvalarına kısa zamanda kavuşturacaklarını belirtti.
"Yapılan evler hem az katlı hem de çok sağlam"
Bölgede 4. etapta konutların dış cephe çalışmalarının tamamlandığını, kalan kısımların da hızla bitirileceğini anlatan Güder, şöyle devam etti: