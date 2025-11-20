Depremden saniyeler önce haber verecek

Deprem erken uyarı sistemi için geliştirilen 'Kandilli Uyarı' isimli mobil uygulama, Türkiye’de depremlere karşı kritik bir güvenlik adımı olarak hizmete hazırlanıyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, düzenlenen basın toplatılında yeni uygulamayı anlattı.





İKİNCİL AFETLER ÖNLENEBİLİR

2 Ekim'deki Marmara Denizi Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin 8.4 saniye öncesinde uyarının geldiğinden bahseden Özel, erken uyarı sisteminin önemine şöyle değindi: "Acil durumun harekete geçirilmesi, otomatik vanaların kapatılması, gazların kesilmesi, Marmaray'ın, Avrasya Tüneli'nin durdurulması, metro hatları ve özellikle Marmara Denizi kıyısındaki kritik altyapıların güvenliğinin alınmasını sağlayacak. Yani deprem sonrası ikinci afetleri, yangınları da tetiklememesi açısından bu kritik altyapıların bizim müşteri kurumumuz gibi olması gerekiyor. Onların eşik değerlerini, isteklerini, mühendislik hizmetlerine uygun olarak bizim bu sistemi kalibre etmemiz gerekiyor.”





GERİ DÖNÜŞ ALINIYOR

Prof. Dr. Özel, erken uyarı sinyallerinin kullanıcılara ulaştırılması amacıyla KRDAE'nin bir yazılım firmasıyla ortaklaşa iOS tabanlı bir mobil uygulama geliştirdiğini ve şu anda yaklaşık 2 bin 500 cihazın test grubunda olduğunu ifade etti. Mobil uyarı sisteminin adının "Kandilli Uyarı" olduğunu belirten Özel, "Geri dönüşler gayet iyi. Şimdiye kadar yanlış alarm vermedi sistem" dedi. Şu ana kadar üç depremde test edilen sistemin, kullanıcılara 15–30 saniye arasında değişen uyarı süreleri sağladığını anlatan Özel, Marmara Denizi'n altına kurulacak altyapıyla sistemin güçleneceğini söyledi.



