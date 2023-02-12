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Depremin yedinci gününde gelen mucize: 149'uncu saatte kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 7. günde Hatay'ın Antakya ilçesinden sevindiren bir haber geldi. Depremde yıkılan binanın enkazında kalan Mustafa Sarıgül 149. saatte sağ çıkarıldı.

09:28 . 12/02/2023 Pazar
AA
Hatay/Antakya

Hatay/Antakya

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.

Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.

Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.

Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.

İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.

SEVİNÇTEN AĞLADILAR

Sevinçli anın sonrasında ekipler duygusal anlar yaşadı. Vatandaşı 4 saatlik mücadele sonrasında çıkaran ekipleri, sevinçten ağlamaya başladı.

Ekiplerin o anı ise anbean kayda alındı.


#144
#Antakya
#Hatay
#Kurtarma
#Mutlular Apartmanı
2 saat önce
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Depremin yedinci gününde gelen mucize: 149'uncu saatte kurtarıldı
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