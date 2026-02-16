Yeni Şafak
Derecik Belediye Başkan Vekilliğine Mesut Tekin seçildi

18:1916/02/2026, lundi
AA
Derecik Belediye Başkan Vekili Mesut Tekin
Derecik Belediye Başkan Vekili Mesut Tekin

Çocuk istismarı suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derecik Belediye Başkanı Hasan Dinç'in yerine Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde Mesut Tekin başkan vekilliğine seçildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve
"belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılan"
Belediye Başkanı Hasan Dinç'in yerine meclis üyesi Mesut Tekin, başkan vekili olarak seçildi.

Derecik Belediye Meclisi,
"sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı"
suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve
"belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması"
na karar verilen Dinç'in yerine başkan vekili belirlenmesi için seçim yaptı.

"Kamu hizmetlerinin aksamaması"
amacıyla mülki idare amirinin teklifi üzerine yapılan seçime 11 meclis üyesi katıldı.

Yapılan 3 tur oylama sonucunda 7 meclis üyesinin oyunu alan Yeniden Refah Partisi'nden Mesut Tekin başkan vekili seçildi.


Belediye Başkanı Dinç hakkındaki davanın geçmişi


Derecik Belediye Başkanlığına 31 Mart 2024'te seçilen Hasan Dinç hakkında, 11 Ocak 2022'de
"kız çocuğuna cinsel sarkıntılık"
yaptığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Şemdinli Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Dinç, 2 Şubat 2023’te
"sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı"
suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve
"belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması"
na karar verilmişti.

Karara itiraz eden sanık avukatlarının istinaf başvurusu üzerine dosya Van Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edilmiş, itiraz başvurusunun görüşüldüğü Van Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 16 Ekim 2025'te
"dosyanın esastan reddine"
hükmetmişti.

Sanık avukatının müracaatı üzerine Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz yoluna başvurması üzerine dosyayı görüşen Van Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, 30 Aralık 2025'te itirazın reddine oy birliğiyle karar vermesiyle verilen ceza kesinleşmişti.


Dinç'in avukatının, müvekkilinin yeniden yargılanması yönündeki talebi de Şemdinli Asliye Ceza Mahkemesince 26 Ocak 2026'da reddedilmişti.


