Diyarbakır’da okulda yakılan soba çatıya sıçradı: Öğrenciler tahliye edildi

14:426/01/2026, Salı
IHA
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir okulda sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Sobadan yükselen alevlerin çatıya sıçraması üzerine okulda bulunan öğrenciler ve öğretmenler hızla tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Bozçalı Mahallesi’nde 40 öğrencisi bulunan bir okulda sobadan çıkan kıvılcım çatıya sıçradı. Öğrenciler tahliye edilerek 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ölen ve yaralanan olmazken, okulda hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.




