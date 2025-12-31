Yeni Şafak
DKMP'den 3 ilde yasa dışı avcılığa 2,8 milyon lira ceza

DKMP'den 3 ilde yasa dışı avcılığa 2,8 milyon lira ceza

14:3931/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
DHA
3 farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu
3 farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde gerçekleştirilen denetimlerde yaban keçisi avlayan 3 kişiye toplam 2 milyon 894 bin 565 TL para cezası uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde yasa dışı avcılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtilerek, "Ekiplerimiz tarafından koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslar yakalanırken ilgili kanunlar kapsamında idari yaptırımlar uygulandı. Denetimler kapsamında; Adıyaman'da vurduğu yaban keçisiyle yakalanan şahsa 964 bin 855 TL, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 969 bin 591 TL, Mersin'in Silifke ilçesinde yaban keçisi vurduğu tespit edilen şahsa 960 bin 119 TL idari para cezası ve tazminat uygulandı. Böylece 3 farklı ilde yakalanan şahıslara toplam 2 milyon 894 bin 565 TL ceza ve tazminat uygulanırken, ele geçirilen tüfeklere de el konuldu" denildi.



