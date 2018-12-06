Doktorlara 450 gün şartı getirildi

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sağlıkta yapılacak önemli değişiklikler şunlar:

DEVLET HİZMETİ YAPAMAYACAKLAR

Normal şartlarda doktor adayları Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, 300 ila 600 gün arasında zorunlu devlet hizmeti hizmeti yaptıktan sonra diplomalarını alabiliyorlardı. Yeni yasa ile FETÖ, DHKP-C, PKK gibi terör örgütlerine üyeliği veya irtibatı tespit edilerek kamu görevinden atılan veya güvenlik soruşturmasından geçemeyen yeni mezun doktorlara için yeni düzenleme getirildi. Buna göre güvenlik soruşturmasında sicili temiz olmayan doktorlar zorunlu olarak devlet hizmetine alınmayacak ancak diplomasını almak için de 450 gün beklemesi gerekecek.

PARA CEZASI İLE KURTULAMAYACAK

Yasada en önemli değişikliklerden biri de sağlık personeline uygulanan şiddette yapıldı. Sağlık personeline şiddet uygulayan kişi emniyet güçleri tarafından yakalanıp gerekli işlemler yapıldıktan sonra cumhuriyet başsavcılığına sevk edilecek. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri yerine getirecek. Ayrıca mağdur olan sağlık personelinin ifadesi iş yerlerinde alacak.

KAPSAM GENİŞLEDİ

Tütün ürünlerine yönelik yeni düzenleme ile sigara paketlerinde logo ve marka olmayacak. Üzerlerinde ‘Sigara sağlığa zararlıdır’ cümlesi ve uyarıcı fotoğraflar olan tek tip sigara paketi ile satılacak. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yasaklanacak.