Dokuz gün tatil arası

04:007/11/2025, Cuma
İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci için bugün ara tatil başlıyor. Öğrenciler, 17 Kasım'a kadar 9 gün tatil yapacak. Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün son ders zilinin çalmasıyla 9 günlük ara tatiline başlıyor. Öğretmenler de ara tatil seminerlerini 10-14 Kasım'da okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek. Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle, tüm okullarda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç bütünlüğü içinde ele alınarak fidan dikim etkinlikleriyle birleştirildi. Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerinde öğrenciler, Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecek. Ara tatilin ardından öğrenciler, 17 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek. Eğitim 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek.



