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BURSA

Dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri: Tarihî bazilika yeniden sulara gömüldü

Bursa’nın İznik ilçesinde sağanak yağış sebebiyle İznik Gölü’nün suları yükseldi. Archaeology Dergisi’nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterilen tarihî bazilika yeniden suların altına kaldı.

Haber Merkezi İHA
Dünya çapındaki en önemli 10 keşiften biri: Tarihî bazilika yeniden sulara gömüldü
Bazilika aylar sonra yeniden göl sularının altında kalarak kayboldu.

Kıyıdan 20 metre açıkta ve 2 metre derinlikte bulunan 1600 yıllık bazilika, 7 yıl önce gölü havadan fotoğraflayan Bursalı fotoğrafçı Aykut Güngör sayesinde ortaya çıkmıştı. Bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsünün yayımladığı, Archaeology Dergisi’nin 2014 yılının dünya çapındaki en önemli 10 keşfinden biri olarak gösterildi.

Geçen yıl kuraklık sebebiyle suları çekilen İznik Gölü’ndeki bazilika iyice ortaya çıkınca, İznik Müze Müdürlüğünce çalışmalar hız kazanmıştı. Bu süreçte Fransız yönetmen Pascal Guerin, İznik Gölü’nde su altındaki bazilikayla alakalı, "The Sunken Secrets of Basilica" isimli belgesel filminin Bursa’daki ön çekimlerini tamamladı. Belgeselde göl altındaki yapıların ne zaman ve ne tür bir tabiat felâketiyle battığı araştırılıp ön plana çıkarıldı.

Yeniden sulara gömüldü

Bursa’da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar gölde su seviyesinin yükselmesine sebep oldu. Bazilika aylar sonra yeniden göl sularının altında kalarak kayboldu. Bazilika ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazilikanın artık gelen misafirler tarafından seyredilebilmesi için yapılacak kıyı çalışmalarının Eylül-Ekim aylarına kadar bitireceklerini söyledi.

İki bin yıllık bazilika sular çekilince ortaya çıktı: Koruma altına alınsın
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Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan İznik’te, 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.
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Bazilika formunda kilise kalıntısı olduğu saptanan tarihi yapı, 20 metre açıkta, 2 metre derinlikte yer alıyor. 740 yılında yaşanan depremde göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi. Batık bazilikanın, yaşanan kuraklık ve dış etkenlere bağlı olarak gölde yaşanan su çekilmesiyle birlikte bazı parçaları su yüzeyinin üzerine çıktı.
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İznik Gölü'ndeki çekilmelerden dolayı bazilikanın ilk kez bu kadar net belli olduğunu söyleyen bölge esnafından Bekir Uslu, Bazilika iyice ortaya çıkmaya başladı.
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Aynı kuraklık 2007 yılında yaşanmıştı ama günümüzde yaşanan kuraklık 2007'dekini biraz daha geçti. Bazilika biraz daha fazla ortaya çıkmaya başladı. 2014 yılının en iyi 10 buluşu arasındaydı.
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Gelen vatandaşlar soruyorlar fakat içeri girmek yasak olduğu için uzaktan bakıp, fotoğraflayıp, gidiyorlar. Gün yüzüne çıkmasının bazilikaya zarar vereceğini düşünmüyorum ama koruma altına alınması gerekiyor.
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6-7 yıl oldu ve insanlar merakla ne olacağını bekliyorlar. Hiçbir şey yapılmadığı zaman da insanlar merak içerisinde kalıyor dedi.
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İki bin yıllık bazilika sular çekilince ortaya çıktı: Koruma altına alınsın
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, İznik Gölü'ndeki suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. İznik Gölü'ndeki çekilmelerden dolayı bazilikanın ilk kez bu kadar net belli olduğunu söyleyen bölge esnafından Bekir Uslu, "Gün yüzüne çıkmasının bazilikaya zarar vereceğini düşünmüyorum ama koruma altına alınması gerekiyor. 6-7 yıl oldu ve insanlar merakla ne olacağını bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

1500 yıllık batık bazilika korona sürecinde daha belirgin hale geldi
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Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik'te, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan yapılan fotoğraf çekimleri sırasında, gölün 20 metre açığında, 2 metre derinlikte bazilika formunda bir kilise kalıntısı ortaya çıkmıştı.
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'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları'nda çekilen görüntülerde fark edilen ve 740 yılındaki depremde çökmenin etkisiyle göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi.
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Batık bazilika ve çevresinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu ekip, gölün altındaki bazilikanın, hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapmıştı.
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte İznik Gölü'nün temiz kalması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte bazilika net bir şekilde gün yüzüne çıktı.
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Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.
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1500 yıllık batık bazilika korona sürecinde daha belirgin hale geldi
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.

Su çekilmesi, İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
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Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında 1,5-2 metre derinlikte bulunan, bin 500 yıl önce Aziz Neophytos adına inşa edildiği belirlenen ve su altı arkeoloji müzesine dönüştürüleceği açıklanan bazilika, suların çekilmesiyle gölün yüzeyinde göründü.
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İznik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Konur Genç yaptığı açıklamada, su çekilmesinin her yıl yaşandığını, bunun mevsimden kaynaklı bir durum olduğunu söyledi.
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Bu yılki çekilmenin önceki yıllara göre biraz daha fazla olduğunu anlatan Genç, Bazilika ortaya çıkmak üzere. İlk kez böyle bir görüntüyle karşı karşıyayız...
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Bu tarihi yapı, bundan bir iki sene önce yaklaşık 1-2 metre suyun altındaydı. Böyle giderse, yağmur yağmazsa herhalde bazilika su üstünde kalacak. diye konuştu.
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Göl kenarındaki bir işletmenin sahibi Bekir Uslu da bazilikanın birçok kişinin ilgisini çektiğini belirterek, Bazilikanın kuraklıktan dolayı ortaya çıkması, gelenlerin sayısını oldukça artırdı. Hem yerli hem yabancı ziyaretçiler görmek için geliyor. dedi.
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Su çekilmesi, İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
Title
Title
Su çekilmesi, İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
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Title
Su çekilmesi, İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
İznik Gölü'nde, kıyıdan yer yer 25 metreye varan su çekilmesi, 2014 yılında keşfedilen bazilika kalıntısının bir kısmının su üstünde görünür hale gelmesine yol açtı.


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