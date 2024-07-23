Dünya turuna çıkan Rus sosyal medya fenomeni Türkiye'de öldü

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ozolina'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Onur Obuk ise Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Obuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Tatiana Ozolina'nın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bir süre önce dünya turu yapmak için yola çıkan Ozolina'nın bu kapsamda Türkiye'ye geldiği belirtildi.