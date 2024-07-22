|
Gündem

Bodrum yine patladı: 10 yılda 3 binden fazla mağduriyet

19:30 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:47 - 22/07/2024 Pazartesi
DHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, son 48 saatte üçüncü kez ana su isale hattına patlama meydana geldi. Dört mahallede 24 saati bulan su kesintileri yaşanırken, CHP yönetimindeki ilçede son 10 yılda 3 binden fazla patlama olduğu bildirildi.

1/ 9

Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi'nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu.

2/ 9

Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı.

3/ 9

Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.



4/ 9

Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Patlamalar nedeniyle Ortakent, Yahşi, Gürece ve İslamhaneleri mahallerinde 24 saatlik su kesintisi meydana geldi.

5/ 9

Bodrum'da son 1 ay içerisinde 9 büyük isale hattı patlarken, son 10 yılda ise 3 binin üzerinde ana isale hatlarında patlama olduğu bildirildi.











6/ 9
7/ 9
8/ 9
9/ 9
#Bodrum
#CHP
#Muğla
#Patlama
24 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çanakkale’de deprem fay hattı nereden geçiyor?