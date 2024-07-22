Bodrum yine patladı: 10 yılda 3 binden fazla mağduriyet

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, son 48 saatte üçüncü kez ana su isale hattına patlama meydana geldi. Dört mahallede 24 saati bulan su kesintileri yaşanırken, CHP yönetimindeki ilçede son 10 yılda 3 binden fazla patlama olduğu bildirildi.
Bodrum'da 2 gün içerisinde Akyarlar ve Yahşi mahallelerinin ardından dün akşam saatlerinde Ortakent Mahallesi'nden geçen ana su isale hattında bir patlama daha oldu.
Yolda büyük bir çukur oluşurken, kaldırım yarıldı.
Patlamayla birlikte tonlarca su boşa aktı.
Bölgeye ulaşan belediye ekipleri onarım çalışması başlatılırken, çukur içerisindeki su tahliye edildi. Patlamalar nedeniyle Ortakent, Yahşi, Gürece ve İslamhaneleri mahallerinde 24 saatlik su kesintisi meydana geldi.
Bodrum'da son 1 ay içerisinde 9 büyük isale hattı patlarken, son 10 yılda ise 3 binin üzerinde ana isale hatlarında patlama olduğu bildirildi.