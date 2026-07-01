Düşün artık yakamızdan

CHP içindeki kavganın cemevlerine taşınmasına Alevilerden sert tepki geldi. Alevi-Bektaşi toplumunu temsil eden 6 federasyon ortak bir açıklamayla “Cemevleri miting alanına çevrilmiş, nefret suçu işlenmiştir” diye tepki gösterdi. Dün istifa eden Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Ufuk Emre Bektaş da Alevilerin birbirine düşmanlaştırıldığını belirterek CHP’ye seslendi: “Düşün yakamızdan.”
İstanbul’da Garip Dede Cemevi’nde Özgür Özel’in de katıldığı Muharrem ayı programında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “Hain Kemal” sloganlarının attırılması, Alevi kurumlarında büyük infiale yol açtı. Alevi-Bektaşi toplumunu temsil eden 6 federasyon ortak bir bildiri yayınlayarak yaşananları sert ifadelerle kınadı. Açıklamada, cemevlerinin siyasi miting alanına çevrildiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
“Bir cemevinde asla olmaması gereken bir nefret suçu işlenmiştir. Siyasi aktörler ve taraftarları cemevini adeta miting alanına çevirmiştir.”
Federasyonlar, muharrem ayında inanç değerlerinin siyasi hesaplaşmalara alet edilmesini “inanç istismarı” olarak nitelendirirken, Garip Dede Cemevi yöneticilerini de yaşananlara müdahale etmemekle eleştirdi.
SİYASİ PROPAGANDA KABUL EDİLEMEZ
Açıklamada ayrıca cemevlerinde hiçbir siyasi görüş adına propaganda yapılmasının kabul edilemeyeceği vurgulanarak, Alevi-Bektaşi geleneğinin “İncinsen de incitme” düsturuna dönülmesi çağrısı yapıldı. Dün istifa eden Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreteri ve Bahçelievler Cemevi Başkanı Ufuk Emre Bektaş ise CHP’deki gelişmelerin Alevileri düşmanlaştırdığını ve böldüğünü ifade etti. Bektaş, şu ifadeleri kullandı: “Kimse Alevilerin kutsal mekânlarını kendi siyasi emelleri uğruna propaganda malzemesi yapamaz. Hangi siyasi görüşten olursanız olun, hiçbir Alevi dergâhında bir insanı hedef göstererek ‘hain’ diyemezsiniz. Bu toplumu zaten oy deposu olarak cepte görüyorsunuz. Düşün yakamızdan. Bizim dergâhlarımızdan uzak durun.”
Kılıçdaroğlu’nu aradım özür diledim
- Garip Dede Cemevi Başkanı ve DEM Parti Milletvekili Celal Fırat ise yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Fırat, Özgür Özel’i kendilerinin davet etmediğini belirterek şunları söyledi: “Biz Garip Dede Cemevi olarak kimseyi davet etmedik. Kendileri ziyaret talebinde bulundu. Muharrem mateminde olduğumuz için ne slogan ne alkış ne de siyasi gösteri istemediğimizi özellikle söyledik. Özel gelmeden önce de anons yaptık.” Olayın ardından görüştüğü Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini belirten Fırat, Kılıçdaroğlu’nun kendisine Halkalı’daki aşure programına katılımını provokasyon ihtimali nedeniyle iptal ettiğini söylediğini aktardı.