Düşün artık yakamızdan

Garip Dede Cemevi Başkanı ve DEM Parti Milletvekili Celal Fırat ise yaşananlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Fırat, Özgür Özel’i kendilerinin davet etmediğini belirterek şunları söyledi: “Biz Garip Dede Cemevi olarak kimseyi davet etmedik. Kendileri ziyaret talebinde bulundu. Muharrem mateminde olduğumuz için ne slogan ne alkış ne de siyasi gösteri istemediğimizi özellikle söyledik. Özel gelmeden önce de anons yaptık.” Olayın ardından görüştüğü Kılıçdaroğlu'ndan özür dilediğini belirten Fırat, Kılıçdaroğlu’nun kendisine Halkalı’daki aşure programına katılımını provokasyon ihtimali nedeniyle iptal ettiğini söylediğini aktardı.