Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü koronavirüse yakalandı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Başkan Özlü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde karantinaya girdi.

Başkan Faruk Özlü, çalışmalarına evinden devam edecek.

FARUK ÖZLÜ KİMDİR?

Dr. Faruk Özlü, 19 Kasım 1962 tarihinde Düzce’de doğdu. İlköğrenim ve ortaöğrenimini Düzce’de tamamlayan Dr. Faruk Özlü, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun oldu.

Lisans eğitimi ile makine mühendisi olan Dr. Faruk Özlü, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yüksek lisans ve doktora programını da tamamladı. Ardından İspanya’da proje ve mühendislik ve ABD’de Harvard Üniversitesi’nde üst düzey yöneticilik eğitimi aldı.

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İyi seviyede İngilizce bilen Dr. Faruk Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

FARUK ÖZLÜ'NÜN ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma hayatına İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan Dr. Faruk Özlü, akademik kariyerinin ardından Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda (SSM) görev aldı. Özlü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nda sırasıyla savunma sanayi uzmanı, proje müdürü, daire başkanı, müsteşar yardımcısı ve müsteşar vekili görevlerinde bulundu. Türk Uçak Sanayi A.Ş. (TUSAŞ), Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), TEKNOPARK İstanbul, Savunma Teknolojileri Mühendislik Mühendislik A.Ş. (STM) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TAI) şirketlerinde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı.

Dr. Faruk Özlü’nün uzman ve proje müdürü olarak görev yaptığı Zırhlı Muharebe Aracı Projesi’nde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirildi. Ayrıca yine bu dönemde Türkiye’nin kendi tasarımı olan ilk milli tank “ALTAY”, ilk milli insansız hava aracı “ANKA” ve “BAYRAKTAR”, ilk milli gemi “MİLGEM” ve yerli otomobil üretimi gibi sayısız projenin yürütülmesinde görev üstlendi.

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FARUK ÖZLÜ'NÜN SİYASİ KARİYERİ

7 Haziran 2015 seçimlerinde 25. Dönem Düzce Milletvekili unvanı ile meclise giren Özlü, 1 Kasım 2015 seçimlerinde de 26. Dönem Düzce Milletvekili olarak seçildi. Bu dönemde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanlığı yapan Dr. Faruk Özlü, 24 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye’nin 27. başbakanı Binali Yıldırım başkanlığına kurulan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

Bakanlık dönemindeki faaliyetlerini Bilim Merkezi Türkiye, Teknoloji Üssü Türkiye, İleri Sanayi Ülkesi Türkiye olmak üzere 3 ana eksende sürdüren Dr. Faruk Özlü, Türkiye’nin bilim, teknoloji ve sanayi hedeflerini gerçekleştirerek büyümesi adına çalışmalar yürüttü.

Dr. Faruk Özlü, bakanlık görevinin ardından 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yüzde 47,14 oy oranı ile Düzce Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Düzce Belediye Başkanlığı görevi boyunca mali disiplin ile belediye borçlarını 41 milyon TL azaltmayı başaran Özlü; katı atık bertaraf tesisi kurulmasına, eski sanayi sitesinin dönüşümüne, bisiklet yolu ağı kurulmasına, 114 yeni otobüs ile ulaşım master planına ve içme suyu hattı yenilenmesi projesi gibi sayısız belediye çalışmasına imza attı.

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