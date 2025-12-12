Yeni Şafak
Ekipler kuş uçurtmadı: Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

23:1112/12/2025, Cuma
DHA
Kadıköy'deki denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.
İstanbul'da emniyet güçlerince il genelinde huzur denetimi gerçekleştirildi. Kadıköy'deki denetimlerde de araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye aracında 'cam filmi' ve 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle toplam 4 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylıca aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi. Denetimler sırasında durdurulan bir sürücüye aracında 'cam filmi' ve 'muayene eksikliği' bulunması nedeniyle toplam 4 bin 344 lira idari para cezası uygulandı.



