Ekrem İmamoğlu'nun bitmeyen tatilini savunması CHP'li belediye başkanlarına kaldı

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü. Gece saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sel bölgesine giderek taşkında zarar gören Esenyurt’ta incelemelerde bulundu.

İstanbul'u sel götürürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yine tatilde olduğu ortaya çıktı. Fethiye Uzunyurt'ta tatilde olduğu öğrenilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullu zor durumdayken görevinin başında olmaması büyük tepki topladı.

Tepkilerin Twitter'da gündemin ilk sıralarına oturması sonrası, gün sonuna doğru Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım" diyerek İstanbul dışında olduğunu ifade etti.

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SAVUNMA İŞİNİ CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI ÜSTLENDİ

İstanbullu sel felaketiyle boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tatil yapıyor olması megakentlileri yeniden isyan ettirirken İmamoğlu'nu savunma işi ise CHP'li belediye başkanlarına kaldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Onbaşı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Muart Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla İstanbul'u bir afette daha kaderine terk eden İmamoğlu'na destek oldu.

GÜNDEM Ekrem İmamoğlu’nun gidemediği Esenyurt'a AK Parti İl Başkanı gidince CHP’liler çıldırdı

GÜNDEM Megakent sele teslim İBB Başkanı yine tatilde: İstanbullu soruyor 'Neredesin İmamoğlu?'