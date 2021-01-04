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ELAZİĞ

Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari araç çarpıştı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi AA
Hurdaya dönen araçlarda dört kişi hayatını kaybetti.
Hurdaya dönen araçlarda dört kişi hayatını kaybetti.

Sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 K 5497 plakalı otomobil ile su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç Necmettin Erbakan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücülerin de aralarında bulunduğu iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan durumu ağır olan yaralılardan 3'ü daha yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan su damacanaları yola savruldu.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

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