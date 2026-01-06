Yeni Şafak
Elektrikli soba yangına neden oldu: Daire alev alev yandı

Elektrikli soba yangına neden oldu: Daire alev alev yandı

21:486/01/2026, Salı
Mersin'de 4 katlı binada yangın
Mersin'de 4 katlı binada yangın

Mersin'de 4 katlı apartmanın birinci katında elektrikli sobadan kaynaklı yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede evin iki odasını sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir apartman dairesinde elektrikli sobadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken aile bireylerinin çocuklarını son anda dışarı çıkardığı öğrenildi.


Olay, ilçeye bağlı Tekmen Mahallesi Kapız Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede saat 20.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.B.’nin eşi ve 3 çocuğu ile yaşadığı dairede, elektrikli sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak evin iki odasını sardı. Yangın sırasında aile bireyleri 3 çocuğunu daireden son anda çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında maddi hasar oluşurken incelemenin sürdüğü bildirildi.



#Yangın
#Elektrikli Soba
#Ev
