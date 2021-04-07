Emekli subaylar kınayamadı ​

Gece yarısı bildirisine emekli astsubaylar net şekilde tepki koyarken, emekli subaylar ise sessiz kaldı. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) söz konusu metni, iyi niyetten ve demokratik açıklamadan uzak olarak yorumladı. TEMAD’dan yapılan açıklamada, bildirinin demokrasi, hukuk, devlet, millet ve orduya karşı olduğu vurgulanarak, “Milli iradeye karşı bir sorumsuzluk örneği olan açıklamayı kınıyoruz” denildi.

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Kendilerini milli iradenin üstünde gören zihniyetle Türk milletine ayar vermeye kalkanların karşısında olunduğu vurgulandı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin bakanlığa destek ziyareti gerçekleştirdiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da TESUD ve TEMAD’ın 104 amiralin bildirisini kınadığını açıkladı.

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TESUD MSB’YE KARŞI AÇIKLAMA YAPTI

O ana kadar konuyla ilgili tek satır açıklama yapmayan TESUD, MSB’nin paylaşımına karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “5 Nisan 2021 günü saat 13.30’da TESUD Genel Başkanı ve TEMAD Genel Başkanı, beraberlerinde yönetim kurullarından ikişer üye ile birlikte MSB’lığına DAVET EDİLMİŞTİR. Sayın Milli Savunma Bakanı’nın ülkemiz ve TSK’nın halen yürütmekte olduğu faaliyetler konusundaki paylaşımlarını müteakip TESUD Genel Başkanı tarafından; Silahlı Kuvvetlerimizin yurt içinde ve dışında yürüttüğü faaliyetlerdeki başarılarından gurur duyulduğu ifade edildikten sonra, emekli subaylarla ilgili çeşitli konular gündeme getirilmiş, görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir KINAMA İFADESİ KULLANILMAMIŞTIR” ifadelerine yer verildi.