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İSTANBUL

Otobüs kazalarına çözüm önerisi: Gizli müşteri ve fahri denetleyici

Şehirlerarası otobüs yolculuklarında yaşanan kazaların önüne geçilebilmesine yönelik gizli müşteri veya fahri denetleyici önerisi, son yaşanan kazaların ardından yeniden gündemde. Her firmanın belirleyeceği bir yolcuyla veya Bakanlık tarafından görevlendirilecek denetleyicinin, yolculuk sürecini gözlemleyeceği ve müdahalede bulunabileceği bir sistemin kurulmasının en hızlı ve kesin çözüm olacağını belirten Günaydın Turizm’in sahibi Emir Günaydın, bu doğrultuda kapsamlı bir çalışma yapılmasının acı tabloların meydana gelmesini engelleyeceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emir Günaydından ​otobüs kazalarına çözüm önerisi: Gizli müşteri ve fahri denetleyici
Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrildi.

Son günlerde şehirlerarası otobüs yolculuklarında peş peşe acı kazalar meydana geldi. İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan bir yolcu yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen bir TIR’ın römork kısmına çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 42 kişi de yaralandı.

Bu kazanın ardından Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 15 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

GİZLİ YOLCU DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK

Yetkili birimler yaşanan bu kazalar sonrası denetimlerini sıklaştırırken, her sene meydana gelen ve acı kayıplara neden olan kazaların önlenebilmesi için daha etkili çözümler öneriliyor. Onlardan biri de gizli müşteri ve fahri denetleyicilik. Günaydın Turizm’e bağlı Havataş-Havabüs işletmeleri ile İstanbul Konfor firmalarının Yönetim Kurulu Başkanı Emir Günaydın, bu çözümün en hızlı ve kesin çözüm olacağını belirtiyor.

Günaydın, bu modelin firmalar içerisinde veya bakanlık kontrolünde uygulanabileceğini ifade ediyor. Buna göre, firmalar her yolculukta bir kişiyi gönüllük esasıyla gözlemci olarak seçecek. Belirlenen kişi, otobüsün ön tarafında yolcuğun başından sonuna kadar gözlem yapacak ve herhangi bir tehlike durumunda müdahalede bulunabilecek.

Emir Günaydın
Emir Günaydın

“BİRÇOK FİRMA ÇEKİ DÜZEN VERECEKTİR”

Bu modelin tüm firmaların bir araya gelerek aldığı kararla etkin olabileceğini aksi takdirde şirketler arası rekabetten dolayı bazı sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Günaydın, bakanlığın bu yönde bir adım atmasının daha net çözüm olacağı görüşünde. Günaydın, devlet eliyle yapılacak düzenlemeyle birçok firmanın kendisine ciddi şekilde çeki düzen vereceğini ve yaşanan kazalarda büyük düşüş sağlanacağını savundu.

Günaydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın özellikle büyük illerde ciddi şekilde takiplerini arttırmasının ve sahada sıkı denetimler gerçekleştirmesinin de yaşanan sorunların çözümünde etkili olacağını belirtti.

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