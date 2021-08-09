Otobüs kazalarına çözüm önerisi: Gizli müşteri ve fahri denetleyici

Son günlerde şehirlerarası otobüs yolculuklarında peş peşe acı kazalar meydana geldi. İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan bir yolcu yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen bir TIR’ın römork kısmına çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 42 kişi de yaralandı.

Bu kazanın ardından Balıkesir OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine doğru seyir halindeki Zonguldak-İzmir seferini yapan bir yolcu otobüsü de kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 15 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

GİZLİ YOLCU DENETİM GERÇEKLEŞTİRECEK

Yetkili birimler yaşanan bu kazalar sonrası denetimlerini sıklaştırırken, her sene meydana gelen ve acı kayıplara neden olan kazaların önlenebilmesi için daha etkili çözümler öneriliyor. Onlardan biri de gizli müşteri ve fahri denetleyicilik. Günaydın Turizm’e bağlı Havataş-Havabüs işletmeleri ile İstanbul Konfor firmalarının Yönetim Kurulu Başkanı Emir Günaydın, bu çözümün en hızlı ve kesin çözüm olacağını belirtiyor.

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Günaydın, bu modelin firmalar içerisinde veya bakanlık kontrolünde uygulanabileceğini ifade ediyor. Buna göre, firmalar her yolculukta bir kişiyi gönüllük esasıyla gözlemci olarak seçecek. Belirlenen kişi, otobüsün ön tarafında yolcuğun başından sonuna kadar gözlem yapacak ve herhangi bir tehlike durumunda müdahalede bulunabilecek.

Emir Günaydın

“BİRÇOK FİRMA ÇEKİ DÜZEN VERECEKTİR”

Bu modelin tüm firmaların bir araya gelerek aldığı kararla etkin olabileceğini aksi takdirde şirketler arası rekabetten dolayı bazı sorunlar yaşanabileceğine dikkat çeken Günaydın, bakanlığın bu yönde bir adım atmasının daha net çözüm olacağı görüşünde. Günaydın, devlet eliyle yapılacak düzenlemeyle birçok firmanın kendisine ciddi şekilde çeki düzen vereceğini ve yaşanan kazalarda büyük düşüş sağlanacağını savundu.

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Günaydın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın özellikle büyük illerde ciddi şekilde takiplerini arttırmasının ve sahada sıkı denetimler gerçekleştirmesinin de yaşanan sorunların çözümünde etkili olacağını belirtti.

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