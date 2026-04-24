En çok suç İstanbul’da işlendi

Güvenlik güçleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik düzenlediği operasyonlarla suç örgütlerinin kökünü kazıyor. 81 ilde 171 Cumhuriyet başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarla suç şebekelerine adeta göz açtırılmadı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, mart ayı boyunca toplam 729 operasyonda 9 bin 158 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu operasyonlar sonrası 2 bin 996 kişi tutuklandı. 820 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI AĞIRLIKTA

Operasyonların büyük bölümünü uyuşturucu suçları oluşturdu. Bu kapsamda 669 operasyon 7 bin 568 şüpheli ve 2 bin 541 tutuklama gerçekleşti. Verilere göre uyuşturucu operasyonları, toplam operasyonların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturdu. Yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik operasyonlar da dikkat çekti. Yasa dışı bahiste 56 operasyon, bin 608 gözaltı, 455 tutuklama gerçekleşirken, sanal kumarda ise 4 operasyon, 9 şüpheli, 3 tutuklama yapıldı.

SUÇUN MERKEZLERİ BELLİ OLDU

Mart ayı verilerine göre en fazla işlem yapılan il İstanbul oldu. İstanbul’da toplam 2 bin 893 şüpheli bin 961 gözaltı 746 tutuklama ve 167 adli kontrol gerçekleşti. İstanbul’u 718 şüpheli, 269 tutuklama ile İzmir takip etti. İzmir’den sonra ise 669 şüpheli, 213 tutuklama ile Ankara yer aldı.

ÇALIŞMALAR TAM GAZ SÜRÜYOR

Şubat-mart dönemini kapsayan genel tabloya bakıldığında operasyonel yoğunluğun sürdüğü görüldü. Verilere göre uyuşturucu tacirlerine yönelik 121 operasyon yapılırken, 11 bin 437 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 3 bin 992'si tutuklandı. Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında 278 operasyon yapılırken, 3 bin 625 şüpheli gözaltına alındı, bu şüphelilerin 920'si tutuklandı. 23 operasyon da sanal kumara yönelik yapıldı. Bu operasyonlarda 244 şüpheli gözaltına alındı. İki aya ait veriler kıyaslandığında, özellikle uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının yoğun şekilde sürdüğü görüldü.



