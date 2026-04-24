Faili meçhuller için özel daire

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında 7 daire başkanlığı kurulduğunu açıkladı. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülistan Doku soruşturması gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibarıyla 7 yeni daire başkanlığı kurduk: Adli Emanet Daire Başkanlığı, Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı,

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı, Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı, Terör Suçları Daire Başkanlığı, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı" dedi. Bakan Gürlek, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda faili meçhullerle ilgili dairenin nasıl çalışacağını anlattı. Gürlek "Faili meçhul bazı dosyaları, arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar eksiklik varsa ilgili savcı, başsavcı arkadaşa iletecekler” diye konuştu.