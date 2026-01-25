Yeni Şafak
Endonezya'da heyelan: Can kaybı 25'e yükseldi

Endonezya'da heyelan: Can kaybı 25'e yükseldi

22:32 25/01/2026, Pazar
IHA
Bölgede arama ve kurtarma operasyonlarının zorlu arazi şartları nedeniyle geçici olarak askıya alındığı ve yarın yeniden başlayacağı bildirildi.
Bölgede arama ve kurtarma operasyonlarının zorlu arazi şartları nedeniyle geçici olarak askıya alındığı ve yarın yeniden başlayacağı bildirildi.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı 25’e yükseldi. Afet Kurbanları Kimlik Tespit ekibine 25 ceset torbası teslim edilirken, 11 cenazenin kimliği tespit edildi, geri kalanlar otopside.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı 25’e yükseldi.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde yer alan Cisarua bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı arttı. Polis, yaptığı açıklamada toprak kaymasında can kaybının 25’e yükseldiğini belirterek, Afet Kurbanları Kimlik Tespit (DVI) ekibine 25 ceset torbası teslim edildiğini aktardı. Batı Cava Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, yerel saatle 17.00 itibarıyla 11 cenazenin kimliğinin tespit edildiğini, geri kalan cenazelerin hala otopside olduğunu ifade etti.

Bölgede arama ve kurtarma operasyonlarının zorlu arazi şartları nedeniyle geçici olarak askıya alındığı ve yarın yeniden başlayacağı bildirildi.


#Endonezya
#heyelan
#can kaybı
