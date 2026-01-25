Endonezya’da heyelan: Can kaybı 25’e yükseldi

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı 25’e yükseldi.

Endonezya’nın Batı Java eyaletinde yer alan Cisarua bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında can kaybı arttı. Polis, yaptığı açıklamada toprak kaymasında can kaybının 25’e yükseldiğini belirterek, Afet Kurbanları Kimlik Tespit (DVI) ekibine 25 ceset torbası teslim edildiğini aktardı. Batı Cava Polis Sözcüsü Hendra Rochmawan, yerel saatle 17.00 itibarıyla 11 cenazenin kimliğinin tespit edildiğini, geri kalan cenazelerin hala otopside olduğunu ifade etti.