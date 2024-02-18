Enver Altaylı'ya FETÖ davasında verilen hapis cezası onandı

Çok uzun yazmayacağım. Zira bu bahiste çok kırgınım. Geçmişte konuştuk, bağırdık, çığırdık, en ön saflarda mücadele ettik de ne oldu? Bu sorunun kendisi bile canımızı acıtıyor. FETÖ siyaseten hâlâ çok güçlü. Kim ne derse desin gerçek bu. FETÖ ile ölümüne mücadele edenler bir bir tasfiye edildiler. FETÖ’ye siyasi hâmilik yapanlar hâlâ etkililer. Bir bakın isterseniz etrafınıza. Bir mukayese ediniz dünden bugüne, kim kimdir, nerdedir diye. 17/25 Aralık’tan itibaren FETÖ ile canı pahasına mücadele