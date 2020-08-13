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POLİTİKA

Erdoğan: Şimdiye kadar ne yaptıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık​​

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, "Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık" dedi. Erdoğan, "CHP Genel Başkanı 4 yıl geçmesine rağmen darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini açıklamadı" ifadelerini kullandı. "Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı" diyen Erdoğan, "Akdeniz'de gerginliği artıran Türkiye değil, Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yok saymaya çalışan Rum-Yunan zihniyetidir. Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

19 yıldır heyecanımızdan bir şey kaybetmeden aziz milletimize hizmet için koşuyoruz.

Şimdiye kadar neyi başardıysak tüm engellemelere rağmen başardık.

Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık. Attığımız her adımda karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk Gezi olaylarında çapulculara meydanı boş bırakmadık ama onlar çapulcuların arkasında yer aldı. 17-25 Aralık'ta hükümetimize saldıran alçaklara 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlere boyun eğmedik. Hendek terörüyle vatanımızı parçalamak isteyenleri açtığı çukurlara biz gömdük.

CHP Genel Başkanı 4 yıl geçmesine rağmen darbecilerin kendisine niçin yol verdiğini açıklamadı.

OYNAT 01:41
"Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Önemli açıklamalarda bulunarak geçmiş siyasetçilerden örnek veren ve CHP'nin onlara yaptıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdiye kadar ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP'nin takoz ve gerilim siyasetine rağmen başardık'' dedi.

Ayasofya'nın ibadete açılması

86 senelik bir aradan sonra Ayasofya'yı cami olarak açtık.Gençlik yıllarımızın rüyası olan bu hedef “zincirler kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları attığımız Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesi bizler için büyük bir mutluluk.

Merkel ve Michel ile görüşeceğim

Astana formatındaki zirve toplantılarının 6'ncısını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini, ardından bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almak üzere Katar'a günübirlik bir ziyaret düzenledik. Bu dönemde Merkel'den Trump'a, Putin'den Aliyev'e kadar pek çok liderle telefon diplomasisi yürüttük. Nitekim bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmem olacak.

Macron'un Lübnan ziyareti

Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
OYNAT 00:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a sert tepki: Bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Macron'a yüklendi. Macron'un Lübnan'a gitmesi konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Birileri gibi derdimiz fotoğraf çektirmek, kameralar karşısında şov yapmak değil. Ezeli ve ebedi kardeşliğimizin gereği olarak Lübnan'dayız. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptıkları gibi değil, tam aksine insanlığımızın gereğini yerine getirdik. Macron falan bunların derdi tekrar sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak'' dedi.


Doğu Akdeniz'deki gerginlik

Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.

Kimse kendini dev aynasında görmemeli. Açık, net konuşuyorum, şov peşinde de koşmamalı.

Bizim kimsenin hakkında gözümüz yok, ancak hiçbir ülkeye de hakkımızı yedirtmeyiz.

Doğu Akdeniz'de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak kazan-kazan temelli bir formül bulunabilir.

Oruç Reis gemimiz 23 Ağustos'a kadar sismik çalışmalarına devam edecektir.

Soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlar da şunu bilmeli ki bunun uluslararası hukukla da diğer yöntemlerle de hesabını verirler.

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de ortaya koyduğu tavır art niyetlidir. Türk kıyılarına 2, Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası üzerinden deniz yetki alanı talep etmek akılla ve sağduyu ile izah edilemez.

AB'yi de uyarıyorum. AB olarak üyeniz olan bir ülke, AB hukukuna göre, azınlıkların hukukunu koruma sorumluluğunu yerine getiriyor mu getirmiyor mu? Bunun hesabını AB'nin Yunanistan yönetimine sorması lazım.

10 kilometrekarelik bir alanın 40 bin kilometrekare deniz alanına sahip olduğu iddiası, uluslararası hukuk açısından hem komik hem de temelsizdir. Yunanistan'ı, Türkiye'nin hak ve hukukuna riayet etmeye tekrar davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bunun uluslararası hukukta da diğer yollarla da hesabını verirler
OYNAT 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a mesaj: Bunun uluslararası hukukta da diğer yollarla da hesabını verirler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Yunanistan'ın Batı Trakya'da gerçekleştirdiği saldırılara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Doğu Akdeniz'de çözümün yolu diyalog ve müzakeredir. Biz asla gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz. Ancak, benim Batı Trakya'daki soydaşlarıma, kardeşlerime saldıranlarda bilsinler ki bunun uluslararası hukukta da diğer yollarla da hesabını verirler'' ifadelerini kullandı.


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