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Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik etti.

17:26 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:46 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

  • "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden ötürü tebrik ederken yeni görevinde başarılar diledi."



#Recep Tayyip Erdoğan
#İran
#Mesud Pezeşkiyan
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