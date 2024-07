Erdoğan'dan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de normalleşme konusunda Beşar Esed bir adım attığı anda Türkiye'nin de o yaklaşımı göstereceğini ifade etti. Erdoğan, "Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. İnşallah Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir” diye konuştu. Erdoğan, Gazze'de ateşkes için görüşmelerde olumlu gelişmeler kaydedildiğini belirterek, "Artık ateşkes için ‘an be an’ diyorlar" ifadesini kullandı.