Erdoğan'dan muhalefete tepki: Muhacirleri Sednaya’ya ölüme gönderecektiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapılarının açıldığını belirtti.

Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda konuşan Erdoğan, Türkiye'nin ülke ve millet olarak insanlık sınavını başarıyla verdiği yerlerin başında Suriye'nin geldiğini ifade etti.





EN GÜZEL ŞEKİLDE MİSAFİR ETTİK

“İlk günden beri bu meselede durduğumuz yer bellidir” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye, Suriye krizine daima vicdan odaklı yaklaşmıştır. Suriyeli muhacirleri ‘Ensar’ ruhuyla 13 yıl boyunca hamdolsun en güzel şekilde misafir ettik. ‘Sizi kovacağız’ diyen bu ülkedeki ana muhalefete rağmen dedik. Elbette bu süreci zehirlemek isteyenler de oldu.”





VİCDAN KAZANDI

“CHP'nin eski genel başkanı, Nazivari ırkçı, nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret ederken, evlerini, vatanlarını, kimi zaman ailelerini bir gecede terk etmek zorunda bırakılan mazlumlara vicdansızca, insafsızca saldırdılar. Bu garibanları hedef haline getirmekten utanmadılar. Sırf seçimde 3-5 oy daha fazla alabilmek uğruna ne bize ne milletimize ne de inancımıza yakışmayan yollara tevessül ettiler. Tabii işin daha üzücü yanı da şudur, birileri maalesef buna sırf menfaatlerini koruma adına sessiz kalmıştır. Haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten bahsedenlerin çoğu haftalarca süren bu ırkçı, nefret furyası karşısında iki kelam etmedi. Mesele Suriyeli muhacirler olunca duymadılar, görmediler, konuşmadılar. Peki sonuçta ne oldu? Vicdan kazandı, vicdan. İnsanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı, yüce gönüllü olmak kazandı.”





CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Erdoğan, muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenlerin hem seçimlerde hem de insanlık sınavında kaybettiklerini belirtti. Sednaya Hapishanesi gibi işkence ve ölüm merkezlerine bakıldığında, nasıl vahim bir felaketin eşiğinden dönüldüğünün çok daha iyi anlaşıldığına işaret eden Erdoğan, “Eli kanlı Baas rejiminin sona ermesiyle birlikte inşallah Suriye'de huzura ve güvenliğe giden yolun kapıları açılmıştır” dedi.





HALEPLI ÇOCUKLARLA SAHNEDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halepli iki çocukla birlikte sahneye çıktı. Halepli kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, “Sayın Cumhurbaşkanım, herkese çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de evlatların olarak seninle kalacağız, beraber olacağız. Tüm Türkiye'ye helal olsun” ifadelerini kullandı.



