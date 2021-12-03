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ANKARA

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonu'nda sıcak çatışma: Bir asker şehit, üç terörist etkisiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları'nda teröristlerle girilen sıcak çatışmada biri teslim, toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir askerin ise şehit olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, "Tunceli Ovacık kırsalında, operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma'mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonunda sıcak çatışma: Bir asker şehit, üç terörist etkisiz
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli’nin Ovacık kırsalında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen bir operasyonda birisi teslim toplam 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR"

Bakan Soylu, çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin ise şehit olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları’nda, Tunceli Ovacık kırsalında, bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda 1’i teslim, toplam 3 terörist etkisiz hale getirildi. Mağarada sıkıştırılan teröristlere operasyon devam ediyor" dedi.

"BAŞIMIZ SAĞOLSUN"

Bakan Soylu, "Operasyonun ilk aşamasında teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 Kahraman Jandarma’mız; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.


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