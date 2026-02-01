Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Bir kişi yaralandı

Kaza, Bayrak Mahallesi Aydın Cengiz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Havalimanı Yolu Yoğurtlu TOKİ Kavşağı mevkiinde trafik kazası olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.