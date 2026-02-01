Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Bir kişi yaralandı

Erzincan’da otomobil şarampole uçtu: Bir kişi yaralandı

23:531/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Erzincan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu, kazada sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerce araçta güvenlik önlemleri alındı.

Erzincan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Bayrak Mahallesi Aydın Cengiz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Havalimanı Yolu Yoğurtlu TOKİ Kavşağı mevkiinde trafik kazası olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede, 24 plakalı aracın sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan araziye uçtuğu belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtaki LPG tankı güvenlik amacıyla iptal edilirken, yangın ve olası kazalara karşı gerekli tedbirler alındı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


#Erzincan
#otomobil
#şarampol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması