Esenler’de 5 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

12:5312/12/2025, Cuma
IHA
Yangında can kaybı olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi.
İstanbul Esenler’de 5 yaşındaki çocuk, çakmakla oynadığı esnada kanepeyi tutuşturdu. Kısa süre içinde büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonrası evde hasar oluştu. Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın saat 11.00’de Esenler Menderes Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıktı. İddiaya göre torunuyla birlikte kahvaltı yapmak isteyen Fatma Yılmaz’ın 5 yaşındaki torunu çizgi film izlediği sırada çakmakla oynadı. Babaannesinin kahvaltı hazırladığı esnada kanepeden çıkan yangın dairenin tamamını sardı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.


Yangının çıktığı anları anlatan çocuğun babaannesi Fatma Yılmaz, "Kızartma yapıyordum mutfakta, kızda televizyonda çocuk baksın diye çizgi film açtı. Bu sefer kapıya gelmiş kız beni çağırıyor. Geldim ki kız halıyı çekyata çekiyor. O çocuğun kolunu tuttum hemen dışarı kaçtım. Beş yaşında çocuk. Doktora gittiler benim oğlumun psikolojisi bozuk. Her hafta gidiyor tedavi görüyor. Dışarı çıktım bağırdım çağırdım Allah rızası için itfaiye çağırın diye. Çocuk iyi bir şeyi yok" şeklinde konuştu.


Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Evi kül olan ailenin çocuğuna sarılarak ağladığı anlar, kameraya yansıdı.



