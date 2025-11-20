Yeni Şafak
Eskişehir'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle bir öğrenci tedavi altına alındı

16:5120/11/2025, Perşembe
AA
Karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan öğrenciyi fark eden öğretmenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Batıkent Mahallesi'ndeki bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi E.P. (15), okul dışında yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencinin tedavisi sürüyor.



